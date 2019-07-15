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السليمانية: اعداد السياح في تزايد مستمر للمحافظة


السليمانية: اعداد السياح في تزايد مستمر للمحافظة
2019/07/15 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية السياحة في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل دخول 100 الف سائح شهريا إلى المحافظة، مؤكدة أن اعداد السياح في تزايد

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