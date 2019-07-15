2019/07/15 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- السليمانية
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أعلنت مديرية السياحة في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل دخول 100 الف سائح شهريا إلى المحافظة، مؤكدة أن اعداد السياح في تزايد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية: اعداد السياح في تزايد مستمر للمحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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