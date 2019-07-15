2019/07/15 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن مواصلتها بأعمال رفع العوارض الحديدية والسيطرات والابراج عن شارع المطار وصولا الى صالة المغادرين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء. وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى، أن “ملاكات دائرة بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار وبالتعاون مع الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء باشرت رفع العوارض الحديدية والسيطرات والابراج عن وسط الشارع كمرحلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تواصل رفع العوارض الحديدية والسيطرات عن شارع المطار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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