رفع اكثر من الفي تجاوز من شوارع وارصفة مدينة الموصل

2019/07/15 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي عن رفع 2050 تجاوزا من شوارع وارصفة المدينة مشيراً الى ان ملف التجاوزات تم انهاءه بالكامل.وقال الاعرجي ان” الجهات المختصة قامت برفع 1209 محلا متجاوزا وسط الموصل وكذلك ازالة 850 بسطة متجاوزة في شوارع وارصفة المدينة .واضاف الاعرجي ان “العمل مستمر بملف التجاوزات ولدينا خطة لازالة تجاوزت […]

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