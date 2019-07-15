جرافات الاحتلال الصهيوني تتوغل بمناطق شرقي رفح

2019/07/15 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل اعلام فلسطينية، ان" شهود عيان لاحظوا توغل 11 جرافة انطلاقًا من بوابة المطبق العسكرية، شرقي حي النهضة بالمدينة وباشرت بعمليات تجريف في المكان بإسناد من آليات متمركزة داخل السياج".واضافت الوسائل، ان" إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال، تجاه الأراضي الزراعية، في محيط منطقة التوغل دوزادى الى وقوع إصابات".انتهى..م.م

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