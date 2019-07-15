المحكمة الاتحادية تصدر 5 احكام تضمن حقوق المتهمين

2019/07/15 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، إن" المحكمة الاتحادية العليا اصدرت خلال الايام الماضية خمسة احكام تعلقت جميعها بحماية حقوق المتهمين امام القضاء".وأضاف الساموك، أن" تلك الاحكام نصت على أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق".وبين، أن" المحكمة اكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/ أولاً/ 1) من الدستور".وأستطرد، أن" تلك الاحكام نصت على أن يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني للمتهمين بتوقيفهم أو اخلاء سبيلهم بكفالة ضامنة تكون تراعي بموجبها جسامة الجريمة وشخص المتهم، طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971".واشار الى ان" المحكمة شددت على تطبيق احكام المواد (19/ أولاً و 88 و 47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته".واكد المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، على ان" لا سلطان لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها".انتهى..م.م

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