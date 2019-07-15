2019/07/15 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين، عن ضبط كمية من المكملات الغذائية بحوزةمسافرين يرومان ادخالها عبر صالة المسافرين خلافا للضوابط والتعليمات النافذة. وذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى ، أنه “السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي ضبطت كمية من المكملات الغذائية بحوزة مسافرين يرومان ادخالها عبر صالة المسافرين خلافا للضوابط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:ضبط مكملات غذائية مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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