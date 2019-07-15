2019/07/15 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي، خلال لقائه عدد من الضباط الذين تمت ترقيتهم ضمن جدول ترقيات تموز لعام 2019، أن منح الترقية لمستحقيها تستوجب عليه جهدا مضاعفا للحفاظ على ذلك الاستحقاق وان يثبت الجدارة والمهنية العالية.وأكد العقابي , على أهمية هذا الاستحقاق والذي يضيف لكم مزيداً من المسؤولية لمضاعفة البذل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة المنافذ : الترقية أساسها العمل والولاء للوطن النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة المنافذ : الترقية أساسها العمل والولاء للوطن) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة المنافذ : الترقية أساسها العمل والولاء للوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).