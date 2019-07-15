2019/07/15 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.وقال مصدر ، إن “رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية وصل إلى بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول رئيس الوزراء الفلسطيني الى بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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