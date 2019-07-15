خسوف جزئي للقمر في الساعات القادمة

2019/07/15 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الاثنين، عن موعد لخسوف جزئي للقمر في الساعات القادمة، وسيكون مرئياً في كامل المنطقة العربية تقريباً.وقال مدير المركز محمد شوكت عودة، إن "القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 10:44 مساء بتوقيت الإمارات (6:44 مساء بتوقيت غرينتش)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الدقيقة الثانية بعد منتصف الليل، أي في الساعة 00:02 صباحا، وعندها يكون مرئيا بشكل واضح وسيصل إلى ذروته في الساعة الواحدة والنصف صباحا"، مشيراً الى ان "الخسوف الجزئي سينتهي في الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 04:18 صباحا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف، إنه "يمكن مشاهدة الخسوف من غرب ووسط آسيا وأفريقيا وأوروبا ولن يكون مشاهدا من شمال القارة الأميركية"، لافتاً إلى أنه "يمكن مشاهدة المراحل المتأخرة من الخسوف في أميركا اللاتينية بعيد شروق القمر"،

ولفت الى، أن "الخسوف سيشكل ما نسبته 65 بالمائة من قطر قرص القمر، وأن مدته ستبلغ قرابة 3 ساعات (2:58) في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل 5 ساعات و34 دقيقة".

الجدير بالذكر أن خسوف القمر الجزئي المقبل الذي يشاهد من المنطقة العربية، سيكون في الثامن والعشرين من تشرين الاول 2023، في حين سيكون الخسوف الكلي المقبل الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 7 ايلول 2025.انتهى/س

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