مقتل 8 ارهابيين بعملية نوعية في الصينية غرب صلاح الدين

2019/07/15 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ افاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بمقتل 8 ارهابين وتدمير عجلة وعدد من الاسلحة خلال عملية نوعية غرب محافظة صلاح الدين.وذكر المصدر، "تمكنت قوة امنية مشتركة من قتل ثمانية ارهابيين وتدمير عجلة والاستحواذ على عدد من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بعملية نوعية في جزيرة الصينية غرب محافظة صلاح الدين".

واوضح المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، ان قوة مشتركة من مديرية افواج طوارئ شرطة المحافظة والاستخبارات والفوج التكتيكي وفوج سوات وقسم متفجرات صلاح الدين وباسناد طيران قوات التحالف نفذت عملية امنية في جزيرة الصينية غرب المحافظة".



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