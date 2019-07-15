تركيا: حكومة نينوى المحلية تتعاون معنا بمكافحة الـpkk

2019/07/15 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز يوم الاثنين ان بلاده ستفتتح في وقت قريب، قنصليتها العامة في مدينة الموصل العراقية.

وقال يلدز في مؤتمر صحفي مع محافظ نينوى منصور المرعيد، انه " حصلنا على موافقة الحكومة المركزية في حزيران/ يونيو لإعادة فتح القنصلية، وستبدأ القنصلية بالعمل في أقرب وقت".

وأضاف يلدز أن تركيا تتعاون مع السلطات المحلية في الموصل لمكافحة حزب العمال الكوردستاني بقضاء سنجار.

وأشار أنه يتواصل مع السلطات المحلية في الموصل حول مشاريع التجارة والاستثمار والمواصلات والنقل، مؤكدا أن المدينة بحاجة إلى إعادة إعمار وتنمية اقتصادية.

يشار إلى أن تنظيم "داعش اقتحم مبنى القنصلية العامة التركية بالموصل في 20 سبتمبر/ أيلول 2014، واحتجز القنصل العام و49 من العاملين في القنصلية مع أفراد أسرهم، قبل أن تتمكن السلطات التركية من تحريرهم وإحضارهم إلى بلادهم، ومنذ حينها وهي خارج عن الخدمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

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