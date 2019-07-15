الخارجية الأميركية تفضح طلبات إيرانية لإجراء محادثات

2019/07/15 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق رفض وزير #الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، عرض الرئيس #الإيراني #حسن_روحاني القاضي بإجراء محادثات بين #طهران وواشنطن، في حال رفعت #الأخيرة العقوبات وعادت إلى #الاتفاق_النووي.بومبيو قال في […]

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