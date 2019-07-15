شرطة كركوك تصدر مذكرة اعتقال بحق ” متظاهرة بعثية ” هتفت للبعث وللديكتاتور صدام

2019/07/15 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شرطة كركوك مذكرة اعتقال بحق، متظاهرة بعثية المدعوة ” رنا حميد ” التي شاركت في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كركوك العراقية يوم الجمعة الماضي، وقالت المرأة “إننا بعثون وصداميون”.وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، أفراسياو كامل، يوم الأحد، إن “مذكرة قبض قضائية صدرت بحق المدعوة ” رنا حميد” بتهمة تمجيد الديكتاتور صدام وحزب البعث …

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