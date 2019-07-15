الانبار تطلق حملة لإعادة اعمار وتأهيل المؤسسات الرياضية

2019/07/15 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن نائب محافظ الانبار للشؤون الفنية جاسم العسل ، الاثنين، عن انطلاق حملة لإعادة اعمار وتأهيل كافة المؤسسات الرياضية في عموم مدن المحافظة .وقال العسل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع المنظمات الانسانية اطلقت حملة كبرى لإعادة اعمار وتأهيل الملاعب والقاعات الرياضية المتضررة جراء […]

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