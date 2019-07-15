2019/07/15 | 14:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوتك مسموع 2019/7/15) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ksfGecRhPWY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوتك مسموع 2019/7/15) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوتك مسموع 2019/7/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).