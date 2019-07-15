بغداد وواشنطن تبحثان ملف صيانة سد الموصل

2019/07/15 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الموارد المائية جمال العادلي، الاثنين، مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر ملف صيانة سد الموصل.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "وزير الموارد المائية جمال العادلي التقى السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر لبحث التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين فيما يخص تطوير الموارد المائية في العراق وضمان حقوقه المشروعة في المياه المشتركة مع الدول المتشاطئة".وأضاف البيان انه "تمت مناقشة استلام ملاكات الوزارة لاعمال صيانة وتحشية اسس سد الموصل بعد انتهاء العقد المبرم مع شركة تريفي الايطالية وفيلق المهندسين الامريكي".واشار البيان الى ان "الطرفين بحثا امكانية ملاكات الوزارة الهندسية والفنية لمواجهة الازمات التي مرت بالبلاد كالشحة المائية ومخاطر السيول والفيضانات والسيطرة عليها والاستفادة منها بتعزيز الخزين الستراتيجي للبلاد".انتهى

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