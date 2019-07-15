رسالة قيمة تدعو المؤرخين الى تجاوز الخطوط الحمراء في كتابة التاريخ ..!

2019/07/15 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : مؤيد آل مشلب .

‎جناب السيد عادل الياسري ….



السلام

‎عليكم ورحمة الله وبركاته

‎ببالغ الامتنان تلقيت هديتك القيمة المتمثلة بكتابكم (( جهاد السيد نور الياسري في ثورة العراق التحررية ( ١٩٢٠ ) وصناعة الوطنية )) عن جهاد علم من اعلام الوطن ورجل من اعظم رجال التاريخ المجاهد السيد نور الياسري .

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‎طالعت ببالغ الاهتمام هذا السفر الخالد للاستزادة من تاريخ الجهاد الوطني المغيب عن صفحات التاريخ.



وقد وجدت أنكم قدمتم جهدا يستحق الاشادة والتنويه .



فقد أمضيت الاعوام العديدة في استقصاء حوادث واحداث تأسيس الوطن وتتبع متغيراته ؛ واطلعتم على ما خفي من وثائق نادرة وسرية وناقشتم بكل جرأة وشجاعة أدوار قادة تلك المرحلة مع تسمية الاشياء بمسمياتها .



دون مجاملة على حساب الحق المبين , أو متابعة لمشهور من كتب او مؤلفات سابقة .



وتسجل لكم انكم تخطيتم الكثير من الخطوط الحمراء الموضوعة ؛ أمام دراسة الكثير من الشخصيات صانعة الحدث .



وكسرتم الثوابت المتوارثة في دراسة تاريخ تلك المرحلة .



وقيامكم بالخوض بحرية في نقاش مواقف قادة المرحلة وعرض تبعية العديد منهم للاحتلال وبالوثائق رغم شهرتهم في المصادر التاريخية بكونهم مقاومين له .

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‎ كنت اتمنى على السيد المؤلف لو أنه أفرد فصلا لحياة السيد نور منذ ولادته وظروف نشأته والبيئة التي عاش فيها واستمد منها مبدئيته ووطنيته وكافة ما يحيط به من عوامل أدت الى ان يكون بالصورة التي كان عليها ليكتمل هذا السفر القيم في توثيق حياة رمز من رموز الوطن.



وإني لأرجو أن يكون هذا الكتاب فاتحة عهد جديد في دراسة تاريخنا الحديث خصوصا بعد إزالة القيد والمنع عن نشر الوثائق السرية لاسيما البريطانية منها والابتعاد عن الاسلوب الخطابي والدعائي في تأليف الكتب التاريخية .



والدعوة الى كافة المؤسسات العراقية لاحتذاء بهذا النموذج في تخطي الممنوعات المتعارف عليها في تناول شخصيات واحداث تلك المرحلة وعدم تكرار ما اعتادت عليه من تناول مواضيع تقليدية .



فتاريخ الوطن بعد نشر الوثائق التي كانت سرية اصبحت أرضا بكرا للباحثين ليطرحوا لنا فكرا جديدا وزوايا غير منظورة من هذا التاريخ .





‎في الختام اقدم شكري الجزيل لكم داعيا الله ان يديمكم اخا واستاذا مع فائق احترامي وتقديري.

: مؤيد آل مشلب

دراسة نقدية

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