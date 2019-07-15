2019/07/15 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي الأتراك اليوم الاثنين الذكرى السنوية الثالثة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش تقول السلطات إنها تتبع منظمة فتح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“موّله الخارج وأفشله الشعب”.. تركيا تحيي الذكرى الثالثة للانقلاب) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“موّله الخارج وأفشله الشعب”.. تركيا تحيي الذكرى الثالثة للانقلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).