فرنسا: عشرات الموقوفين في أحداث شغب عقب تأهل الجزائر

2019/07/15 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس – أوقفت السلطات الأمنية في فرنسا عشرات المشجعين الجزائريين خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي

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