بالوثيقة .. لجنة الشهداء السياسيين تطالب عادل عبد المهدي باستبدال مفتش عام مؤسسة الشهداء

2019/07/15 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … نصت وثيقة صادرة عن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية , اليوم الاثنين ,تطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال مفتش عام مؤسسة الشهداء .

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