بومبيو يسعى لــ جعل

2019/07/15 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو يسعى إلى جعل الانسحاب من سفارة بلاده في بغداد دائماً.

وأشارت المجلة إلى أن بومبيو أمر، في أيار/ مايو الماضي، بإجلاء جزئي للدبلوماسيين من السفارة الأميركية في العراق وسط تصاعد التوترات...

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