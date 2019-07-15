2019/07/15 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر مدافع نادي الطلبة، رضا نصر الله، ان يضع حداً لمشواره مع نادي الطلبة والانتقال الى فريق اخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال نصر الله في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الموسم الحالي، هو الاخير لي مع نادي الطلبة، إذ تلقيت العديد من العروض ومنها عرض من فريق جماهيري”.وأضاف، أنه “لم اتسلم مستحقاتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله يعلن نهاية مشواره مع الانيق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله يعلن نهاية مشواره مع الانيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).