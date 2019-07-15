مسؤولان: صادرات نفط جنوب العراق بلغت 3.42 مليون ب/ي من بداية تموز

2019/07/15 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أبلغ مسؤولان نفطيان رويترز يوم الاثنين أن صادرات النفط من موانئ جنوب العراق بلغت 3.42 مليون برميل يوميا منذ بداية يوليو تموز.

كانت الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق انخفضت إلى 3.39 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من 3.441 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وقال مسؤولون إن إصلاحات في جزء من خط أنابيب بحري في الخليج ينقل النفط الخام إلى موانئ البصرة أبطأت الشحنات لثلاثة أيام في منتصف يونيو حزيران.

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