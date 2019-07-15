2019/07/15 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عن ضبط مكملات غذائية مخالفة للضوابط داخل المطار.وذكرت هيئة الكمارك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “تم ضبط كمية من المكملات الغذائية بحوزة مسافرين يرومان ادخالها عبر صالة المسافرين خلافا للضوابط والتعليمات النافذة ،علماً ان الهيئة سبق أن نوهت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مكملات غذائية مخالفة للضوابط في مطار بغداد وكالة خطوة برس.

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