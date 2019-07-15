الانترنت في العراق مقارنة بالعالم ابطأ 50 مرة واغلى 50 ضعف

2019/07/15 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل * في زمن العولمة اصبح الانترنت في العالم شريان الحياة في جميع المجالات، إذ لا تكاد ابسط الأمكنة

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