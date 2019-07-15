نادي المقدادية يفتتح مدرسة كروية تخصصية لمختلف الفئات العمرية

2019/07/15 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس نادي المقدادية الرياضي في محافظة ديالى عن افتتاح مدرسة كروية تخصصية لمختلف الفئات العمرية وبجهود ذاتية .وقال علي عبد كاظم رئيس النادي اليوم انه تم افتتاح مدرسة كروية تخصصية للفئات العمرية البراعم والاشبال والناشئين يمثلون مختلف مناطق قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان المدرسة الكروية تهدف الى بناء قاعدة رياضية رصينة […]

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