2019/07/15 | 14:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : قتل 8 ارهابيين في عملية امنية بصلاح الدين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : قتل 8 ارهابيين في عملية امنية بصلاح الدين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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