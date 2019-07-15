2019/07/15 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،اليوم الاثنين،اكمال 14 معاملة تقاعد لعمال مضمونين وتصدر 21 هوية تقاعدية لاخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل: تطبيق برنامج الارشفة الالكترونية سيرتقي بواقع العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل: تطبيق برنامج الارشفة الالكترونية سيرتقي بواقع العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).