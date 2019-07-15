مجلس البصرة: الحكومة ملزمة بتسليم طلب الاقليم الى مفوضية الانتخابات

2019/07/15 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.دعا مجلس محافظة البصرة، الاثنين، الحكومة الى تحويل طلب المجلس بشان تحويل المدينة الى اقليم لمفوضية الانتخابات، مبينا ان المحافظة بحاجة إلى إجراءات إدارية كبيرة وبنى تحتية قبل تحولها الى الاقليم.وقال عضو المجلس شداد الفارس في تصريح لـ/المعلومة/ إن “طلب تحويل المحافظة الى اقليم مازال قائما وهو تحت يد الأمين العام لمجلس الوزراء […]

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