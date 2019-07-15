2019/07/15 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس واصلت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، مساندة الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية الاخرى بأعمال رفع العوارض الحديدية والسيطرات والابراج عن شارع المطار وصولا الى صالة المغادرين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.وقالت الأمانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “ملاكات دائرة بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار وبالتعاون مع الفرقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء بالمرحلة الاولى لفتح طريق مطار بغداد الدولي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بالمرحلة الاولى لفتح طريق مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بالمرحلة الاولى لفتح طريق مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).