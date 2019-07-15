وزير خارجية بولندا يعتزم زيارة العراق

2019/07/15 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعتزم وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش زيارة العراق، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائيّة بين بغداد ووارسو.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس دائرة المراسم المنهل الصافي استقبل سفيرة بولندا لدى بغداد بياتا بينكسا، وجرى في اللقاء بحث الموضوعات التي تتعلق بشُؤُون بعثة وارسو العاملة لدى بغداد، وسبل التعاون […]

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