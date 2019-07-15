2019/07/15 | 14:23

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بالصور: نادي (IOT Kids) يستعين بمركز تقني تابع لـ "مرقد ديني" لإقامة أكبر برنامج صيفي للأطفال

كلمة -

كربلاء

قالت العتبة العباسية، يوم الإثنين، إنها تشارك في أكبر

"برنامج صيفي" للأطفال يقيمه نادي الطفل

الموهوب (IOT

Kids).

وأضافت في تقرير نشرته شبكة الكفيل العالمية -الموقع رسمي للعباسية-

وتابعه موقع كلمة الإخباري أن "مركزُ الكفيل

لتقنية المعلومات وتطوير المهارات التابع لقسم الشؤون الفكريّة

والثقافيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، شارك بأكبر برنامجٍ صيفيّ

للأطفال توسّم بـ(المدرسة الصيفيّة)، الذي نظّمه نادي الطفل الموهوب

(IOT Kids)".

وقال مسؤول المركز التابع للعتبة العباسية، سامر الصافي، إن "المركز

يسعى عبر البرنامج إلا استثمار العطلة الصيفية بآليات وطرق حديثة

تخلتف عن الطرق التقليدية الموجودة الآن".

وأضاف "البرنامج يتلاءم مع توجهات العتبة العباسية (...) وسخرنا كل

إمكانياتنا للمساهمة في إنجاح البرنامج".

وأوضح الصافي أن دور مركز الكفيل لتقنية المعلومات يركز على " تعليم

برمجة وتصميم الألعاب الإلكترونيّة – برمجة الروبوتات – مبادئ

الإلكترونيك – برنامج تنمية الذكاء والمعلومات العامّة – السباحة –

فنون الدفاع عن النفس – سفرات علميّة وترفيهيّة - مسابقات وألعاب،

وغيرها".

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