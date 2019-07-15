2019/07/15 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



انفجار كبير يهز احد المصانع العسكرية للكيان الاسرائيلي

الاثنين

15

تموز

2019 :

02:15 pm

15

دوي انفجار في مصنع للصناعات العسكرية الإسرائيلية في منطقة رمات

هشارون" جنوب تل أبيب وأعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. انفجار كبير يهز احد المصانع العسكرية للكيان الاسرائيلي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. انفجار كبير يهز احد المصانع العسكرية للكيان الاسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).