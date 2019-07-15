مقتل 8 ارهابيين خلال عملية امنية في صلاح الدين باسناد من طيران التحالف

2019/07/15 | 14:25

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (15 تموز 2019)، مقتل 8 ارهابيين خلال عملية امنية في صلاح الدين بأسناد من طيران التحالف.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين، نفذت عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية بإسناد جوي ، وقد تم قتل 7 إرهابيين بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي ، فيما قتلت القوة المنفذة للواجب إرهابي ثامن خلال عملية تفتيش".

وأضاف البيان أن "القوات عثرت على عجلة نوع" بيك اب دبل قمارة عذاري ودراجتين ناريتين مدمرة، و8 أجهزة موبايل غير صالحة ، ومسدس 9 ملم وكاميرة عاطلة، و4 بنادق و9 مخازن غير صالحة، فضلا عن (181)ورقة من فئة 100$ امريكي صالح للتداول و(73)ورقة أخرى غير صالحة وورقة سورية فئة (500) ليرة"، لافتا إلى أن "المواد المضبوطة تم التعامل معها أصوليا".

بغداد اليوم - ديالى

حذر عضو مجلس محافظة ديالى احمد الربيعي، الإثنين، 15 تموز، 2019، مما اسماها حرب الهاونات في قاطع شمال شرق بعقوبة.

وقال الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قرية الهويدر (10 كم شمال شرق بعقوبة) جرى استهدافها مساء ، الاحد

بغداد اليوم- خاص

حذر عضو مجلس النواب السابق عن المكون المسيحي جوزيف صليوا ، الاثنين 15 تموز 2019، من قوة مسلحة مجهولة تقودها اطراف سياسية لزعزعة امن الدولة .

وقال صليوا في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان "هناك جهات سياسية تستغل المؤسسة العسكرية

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين (15 تموز 2019)، عن اسباب الخروقات الامنية المتكررة في محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "القرى المهجورة في المحافظة تشكل المسار

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