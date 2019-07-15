بعد توقف لسنين ..سلطة الطيران المدني تناقش إعادة تفعيل ترخيص (IATA) لشركات العراق

2019/07/15 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اتحاد الناقلين الجويين الدولي (IATA) وبحضور اتحاد شركات السفر والسياحة في العراق، لمناقشة إعادة تفعيل برنامج ترخيص (IATA) لشركات السفر والسياحة في العراق الذي توقف منذ عام ١٩٩١.وقال مدير عام السلطة السيد علي خليل , إن هذا البرنامج سيمّكن شركات السفر والسياحة العراقية من الإستفادة …

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