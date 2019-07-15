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حشد الأنبار: ارادة النصر قضت على احلام داعش


حشد الأنبار: ارادة النصر قضت على احلام داعش
2019/07/15 | 14:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

أكد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاثنين، ان عمليات “ارادة النصر” قضت على احلام تنظيم “ داعش” الاجرامي في زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية.

وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حملة ارادة النصر الامنية قضت على اخر مخططات داعش في زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية وان ما تبقى في المناطق الغربية […]

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