حشد الأنبار: ارادة النصر قضت على احلام داعش

2019/07/15 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أكد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاثنين، ان عمليات “ارادة النصر” قضت على احلام تنظيم “ داعش” الاجرامي في زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حملة ارادة النصر الامنية قضت على اخر مخططات داعش في زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية وان ما تبقى في المناطق الغربية […]

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