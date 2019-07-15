2019/07/15 | 14:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
أكد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاثنين، ان عمليات “ارادة النصر” قضت على احلام تنظيم “ داعش” الاجرامي في زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية.
وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حملة ارادة النصر الامنية قضت على اخر مخططات داعش في زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية وان ما تبقى في المناطق الغربية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد الأنبار: ارادة النصر قضت على احلام داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاثنين، ان عمليات “ارادة النصر” قضت على احلام تنظيم “ داعش” الاجرامي في زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية.
وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حملة ارادة النصر الامنية قضت على اخر مخططات داعش في زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية وان ما تبقى في المناطق الغربية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد الأنبار: ارادة النصر قضت على احلام داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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