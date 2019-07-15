سلطة الطيران المدني تناقش اعادة تفعيل ترخيص IATA لشركات السفر والسياحة

2019/07/15 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس عقدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع اتحاد الناقلين الجويين الدولي (IATA) وبحضور اتحاد شركات السفر والسياحة في العراق، لمناقشة إعادة تفعيل برنامج ترخيص (IATA) لشركات السفر والسياحة في العراق الذي توقف منذ عام ١٩٩١.وقال مدير عام السلطة علي خليل في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “هذا

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