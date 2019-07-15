2019/07/15 | 14:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، الاثنين، المباشرة ببناء 4 مدارس في نينوى بدعم من صندوق الاعمار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بناء 4 مدارس في نينوى بدعم من صندوق الاعمار) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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