مسؤولان: صادرات نفط جنوب العراق بلغت 3.42 مليون ب/ي من بداية تموز

2019/07/15 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مسؤولان نفطيان رويترز يوم الاثنين أن صادرات النفط من موانئ جنوب العراق بلغت 3.42 مليون برميل يوميا منذ بداية يوليو تموز.

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