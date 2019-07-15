ارتفاع أسعار النفط بعد رفع بيانات الاقتصاد الصيني

2019/07/15 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط ارتفاعا بشكل طفيف اليوم الاثنين حيث فاقت بيانات لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة الصينية التوقعات لكن الأرقام الإجمالية التي أظهرت أبطأ نمو اقتصادي ربع سنوي في البلاد منذ عقود كبحت مكاسب الخام.

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