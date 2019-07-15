عبد المهدي يستقبل نظيره الفلسطيني أشتية في بغداد

2019/07/15 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي، وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي استقبل، ظهر اليوم، نظيره الفلسطيني، محمد أشتية، في بغداد والوفد الوزاري المرافق له".ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية وصل، صباح اليوم، إلى بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

انتهى..م.م

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