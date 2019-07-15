الحج والعمرة: عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة بلغ 4524 حاجا

2019/07/15 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" ازداد عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة اليوم لـ 4524 حاجا"، مبينا، ان" غدا الثلاثاء البدء بتفويج اولى الرحلات برا من المدينة المنورة لمكة المكرمة".انتهى..م.م

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