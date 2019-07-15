الجمارك: ماضون بتعظيم الإيرادات المالية ولن توقفنا محاولات البعض في مصادرة جهودنا

2019/07/15 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة العامة للجمارك، أنها ماضية بتعظيم الإيرادات المالية، مشددة "لن توقفنا محاولات البعض في مصادرة جهودنا".وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، ان "الهيئة العامة للجمارك تستنكر الخطاب القائم على مصادرة جهود المخلصين من رجالاتها"، مؤكدة أنه "من المؤسف ان يعمد المتكئون على ارائكهم الى نسف جهود العاملين دون ادنى موضوعية وان يسعى الجالسون في الظل الى تقليل من جهود موظفي الجمارك الذين يقضون نهارهم في اشعة الشمس الحارقه وان يعمدوا الى ممارسة الوصاية والحلول ومصادرة انجازات الهيئة".وأضافت "أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن جباية الرسوم الجمركية وتنفيذ السياسة المالية وممارسة الرقابة الجمركية على حدودها وفقا لاحكام قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ"، مبينة أن "الرسوم المستوفاة تدخل في حساب مغلق يتم تحويله لاحقا الى حساب وزارة المالية ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية ولا يمكن ان نجد تفسيرا علميا او عمليا لقيام الجهات الاخرى بهذا الدور".

وأكدت الهيئة أن "تعظيم الايرادات الجمركية وبالاخص ما تم نشره من ايرادات جمرك طريبيل جاء نتيجة لجهود ادارة الجمارك وتوحيد اجراءاتها وتصديها لروؤس الفساد"، داعية الجهات العاملة معها الى "مراجعة وتطبيق القانون وتوفير البيئة المناسبة والبنى التحتية والخدمات الاساسية ليتسنى لها بعد ذلك المضي قدماً في رفد ميزانية الدولة بالايرادات الجمركية".

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