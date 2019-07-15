غضبٌ كويتي من اساءات الإعلام السعودي ومطالبة باعتذار رسمي

2019/07/15 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الخارجية الكويتية أن التصريح الأخير للإعلامية السعودية العاملة في قناة “العربية”، سارة دندراوي، حول الكويت، “خطأ جسيم وإساءة” إلى البلاد، مشددة على أنه يستوجب الاعتذار.وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن وزارة الإعلام في البلاد أصدرت بيانا ًحددت فيه موقف الكويت مما جاء من “إساءة من مذيعة قناة العربية” وتواصلت مع …

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