صحيفة امريكية: ترامب عنصري متعصب ومن يدعمه فهو مثله

2019/07/15 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفادت صحيفة “الديلي بيست الامريكية”، الاثنين، بأن تصرفات وافعال الرئيس الامريكي دونالد ترامب تبين بشكل واضح عنصريته وتعصبه وهو امر خطير يدل على عدم القدرة على الاعتراف بالانسانية الفردية وعدم التصرف بشكل اخلاقي في اوقات الازمات.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” ترامب ادعى يوم امس ان الديمقراطيين التقدميين المنتخبين جاؤوا […]

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