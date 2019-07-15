سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي يحصل على وسام الاكاديمية البريطانية

2019/07/15 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي على وسام الاكاديمية البريطانية كأول شهادة تمنح لضباط من الدول العربية “.ومنحت المملكة البريطانية المتحدة الفريق الركن محمد حميد كاظم البياتي وسام الاكاديمية البريطانية /ساندهيرست/ لتفوقه في الدراسة عندما كان في الأكاديمية سابقا ، وسلمها عن جلالة الملكة الفريق جون لوريمر مستشار الدفاع الاقدم لشوؤن الشرق […]

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