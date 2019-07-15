2019/07/15 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أفاد مصدر محلي، الاثنين، بأن المجلس المحلي لقضاء الدواية في محافظة ذي قار قرر إقالة القائممقام وجميع مدراء الدوائر في القضاء استجابة لمطالب المتظاهرين.وقال المصدر إن “المجلس المحلي لقضاء الدواية (شمال شرق ذي قار) قرر إقالة القائممقام ورئيس المجلس البلدي وجميع مدراء الدوائر استجابة لمطالب المواطنين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقالة قائممقام قضاء الدواية في ذي قار وكالة خطوة برس.

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