الخارجية ترحل 33 طفلا روسياً من عوائل داعش إلى بلادهم

2019/07/15 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن ترحيل 33 طفلا روسيا من عوائل داعش الإرهابي المحتجزين في العراق الى بلادهم.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “وزارة الخارجيّة تعمل عبر الدائرة القانونية بجهد عال مع الجهات المختصة، وهي مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنية

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