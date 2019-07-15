وزير العمل يعد بتغييرات تصب في مصلحة الفئات الفقيرة من المجتمع

2019/07/15 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقـش وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبدالزمان، البرنامج الاصلاحي الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ تنمية اقتصادية تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

واستعرض عبدالزمان خلال لقائه عدداً من النواب في مكتبه الرسمي اليوم الاثنين "آلية الشمول وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لعام 2014،" مؤكداً ان "المدة المقبلة ستشهد اجراء تعديلات في القانون تخص المعيار المعتمد للشمول ودراسة امكانية جعله فئويا لإنصاف الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي".وأشاد الوزير "بالدور البارز الذي لعبته الوزارة في حسم موضوع فك الارتباط، لافتاً الى ان الوزارة ستقوم بإرسال لجان لمتابعة عمل الاقسام والشعب التي تم فك ارتباطها وفق السياسات والستراتيجيات التي رسمتها الوزارة".انتهى

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