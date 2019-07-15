قتل 8 إرهابيين وضبط عملات أجنبية في صلاح الدين

2019/07/15 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 8 ارهابيين في عملية بقاطع عمليات محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "نفذت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية بإسناد جوي ، وقد تم قتل ٧ إرهابيين بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي، فيما قتلت القوة المنفذة للواجب إرهابي ثامن خلال عملية تفتيش".وأضف "كما عثرت القوة على عجلة نوع {بيك اب دبل قمارة} {عذاري} ودراجتين ناريتين مدمرة، و٨ أجهزة موبايل غير صالحة، ومسدس عيار ٩ ملم وكاميرا عاطلة، و٤ بنادق و٩ مخازن غير صالحة، فضلا عن 181 ورقة من فئة 100 دولار امريكي صالح للتداول و73 ورقة أخرى غير صالحة وورقة سورية فئة 500 ليرة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".انتهى

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